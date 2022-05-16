Стокгольм, 16 мая, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Опасность эскалации в регионе возрастёт в случаев вступления Швеции в Североатлантический альянс. Такое заявление сделала лидер шведской оппозиционной Левой партии Нуши Дадгостар 16 мая в аккаунте в социальной сети.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

По мнению Дадгостар, вступление Швеции в НАТО — это неверный путь. Такое решение грозит опасной эскалацией на ближайших территориях, возрастанием напряжения в регионе и возрастанием риска конфликта. Лидер оппозиционной партии считает, что членство в НАТО может привести к тому, что страна будет втянута в конфликт на Украине.

Дадгостан отметила, что Швеция после вступления в военный альянс может быть втянута под эгидой НАТО в войны, от участия в которых она хотела бы воздержаться. Кроме того, по мнению политика, Швеция, получив членство в НАТО, может столкнуться с политическим давлением.

Также Дадгостар отмечает, что существует высокая вероятность размещения на территории Швеции ядерного оружия. В случае, если это произойдёт, Россия, по словам политика, может воспринять Швецию как угрозу национальной безопасности.

Кроме того Дадгостар указала, что для вступления в НАТО страна будет вынуждена выполнить требования Турции, в том числе прекращение поддержки курдских войск.

В свою очередь, лидер партии «Зелёных» Мэрта Стеневи написала в своём аккаунте в социальной сети Twitter, что для членов парламента предпочтительнее независимость Швеции в военной сфере, нежели членство в НАТО. Политик отметила, что правительство должно пояснить, как будет обеспечиваться неразмещение ядерного оружия на территории Швеции и как будет противостоять давлению стран-участниц военного альянса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Глава МИД Италии заявил о согласии всех стран, включая Турцию, со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.