Пекин, 16 мая, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Первый и второй тома сборника дипломатических речей Председателя КНР Си Цзиньпина были опубликованы Центральным партийным литературным издательством, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Составленная Институтом партийной истории и литературы Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), книга включает 136 речей, произнесенных Си Цзиньпином, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, на международных мероприятиях в период с марта 2013 года по ноябрь 2021 года.

Си Цзиньпин, как главный архитектор дипломатии крупных стран с китайской спецификой, неоднократно выступал с речами на международных мероприятиях, предлагая ряд новых идей, новых предложений и новых инициатив с отличительными китайскими чертами, которые отражают зов времени и определяют тенденцию человеческого прогресса.

Они составляют основную часть Мысли Си Цзиньпина о дипломатии и Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эру. Они несут в себе важные ориентиры для установления нового типа международных отношений, построения глобального сообщества общего будущего и создания благоприятной международной среды для реализации китайской мечты о национальном возрождении.