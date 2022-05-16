Пекин, 16 мая, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая вырос на 20,5% в годовом исчислении до 478,61 млрд юаней за первые четыре месяца года, сообщило Министерство коммерции Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, в долларовом выражении приток вырос на 26,1% в годовом исчислении до $74,47 млрд. ПИИ в высокотехнологичную промышленность Китая за этот период резко выросли в годовом исчислении на 45,6%, что на 25,1 процентных пункта больше, чем средний рост во всех секторах.

ПИИ в высокотехнологичный производственный сектор выросли на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг они выросли на 48,3% в годовом исчислении, показывают данные министерства.

Крупные проекты, финансируемые из-за рубежа, также демонстрировали устойчивый рост в первые четыре месяца, поскольку местные жители предпринимали усилия по преодолению последствий пандемии и активному привлечению инвестиций.

В период с января по апрель в Китае было добавлено 185 новых крупных проектов, каждый с иностранными инвестициями более $100 млн, что означает, что в среднем каждый день запускалось 1,5 крупных проекта, финансируемых из-за рубежа.