Наньчан, Китай, 16 мая, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В общей сложности 4264 стерхов, находящегося под угрозой исчезновения вида птиц, были замечены зимой и весной на озере Поянху, крупнейшем пресноводном озере Китая, в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Марка с дополненной реальностью, посвящённые белому журавлю (стерху).

Перелетные птицы начали лететь на север в конце февраля. Тем не менее, некоторые дикие журавли этого вида все еще были на озере в мае, что было относительно редким зрелищем в предыдущие годы, сообщила Администрация национального природного заповедника озера Поянху в Цзянси. Исследователи будут следить за задержавшимися журавлями, сказал сотрудник отдела научных исследований администрации Ло Хао.

Озеро Поянху имеет нетронутую экосистему и является важным местом зимовки водоплавающих птиц в Азии. Пиковый период миграции птиц, направляющихся к озеру, начинается в середине декабря и продолжается до начала января. Занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения, стерх, также известный как белый сибирский журавль, насчитывает около 4000 особей во всем мире.

«Стерхи будут партиями посещать Национальный парк Кыталык на всем пути от китайского озера Поянху. Мы передадим эстафету защиты дикой природы, изучим условия их размножения и поделимся результатами наших исследований с Китаем», — сказала сотрудница Национального парка Кыталык в Якутии Саргылана Михайлова.

Другой конец миграционного маршрута, российский национальный парк Кыталык, подписал меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству с Администрацией национального природного заповедника озера Поянху для совместной защиты диких птиц.