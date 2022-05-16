Пекин, , 04:15 — REGNUM Китайские власти недавно объявили о новой отсрочке выплаты взносов по социальному страхованию для секторов, серьезно пострадавших от вспышек COVID-19, в качестве нового шага по облегчению финансового бремени этих отраслей, сообщает агентство Синьуха.

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Согласно заявлению, совместно опубликованному Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, страна планирует временно отложить выплаты страховых взносов по страхованию по старости, страхованию по безработице и страхованию от несчастных случаев на производстве для сильно пострадавших отраслей общественного питания, розничной торговли, туризма, гражданской авиации, автомобильных, водных и железнодорожных перевозок. и Государственной налоговой администрации (STA).

Отдельным предприятиям и работникам с гибкой занятостью, которые испытывают трудности с выплатой базовых страховых взносов по старости в 2022 году, разрешено отложить выплаты до конца 2023 года, сообщил представитель STA Чжэн Вэньминь.

Ожидается, что эта политика увеличит денежные потоки для фирм и частных лиц на сумму более 80 млрд юаней (около $11,89 млрд) и сыграет ключевую роль в снижении дефицита денежных средств для небольших фирм и стабилизации занятости.