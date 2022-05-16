Хельсинки, 16 мая, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Поклонники хоккея недовольны отсутствием России на проходящем в эти дни в Финляндии чемпионате мира. Своё недовольство они выразили в официальном аккаунте Международной федерации хоккея.

Хоккей

Издание «Спорт-экспресс» приводит отзывы болельщиков, которые отмечают, что отсутствие на турнире команды, являющейся одним из лидеров мирового хоккея, лишает чемпионат зрелищности.

«Да, потрясающе, чемпионат без команды-лидера!», «Без русских просто днище. Почему игроки должны страдать из-за политики? Вытащите свои головы из песка!», «Хоккей без России — не хоккей», «К сожалению, в этом году чемпиона мира не будет, потому что это не чемпионат мира»,

— приводит издание комментарии болельщиков.

В свою очередь, «Чемпионат» цитирует финские СМИ, которые пишут, что исключение России из числа участников турнира резко негативно сказалось на его посещаемости. «Если поднять статистику за последние 10 лет, пока что это худший ЧМ по посещаемости. На ЧМ-2022 только сборная Суоми собирает более или менее полные трибуны, но даже действующие олимпийские чемпионы недотягивают до аншлагов», — отмечает российское издание.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Международной федерации хоккея Россия и Белоруссия были отстранены от участия в нынешнем чемпионате мира. У России также отобрали следующий чемпионат, который должен был пройти на её территории в 2023 году.