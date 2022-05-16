Тяньцзинь, Китай, 16 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Тяньцзиньский университет в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая запустил свой проект по составлению учебников для курсов бакалавриата и магистратуры по изучению нематериального культурного наследия, что является важной вехой в создании новой дисциплины Китая по изучению этого культурного наследия, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В октябре 2021 года Китай разрешил Тяньцзиньскому университету предоставить первую в стране междисциплинарную степень магистра в области изучения нематериального культурного наследия. Это ознаменовало выход на новый этап развития соответствующих талантов, а усилия Китая по сохранению нематериального культурного наследия перешли от простого «спасения» к более научным подходам.

Как междисциплинарная специальность исследования нематериального культурного наследия включают гуманитарные, социальные и естественные науки. Новая дисциплина направлена на воспитание талантов, способных заниматься исследованием и идентификацией нематериального культурного наследия, наследованием и защитой, рекламой, преобразованием и использованием.

«Учебники создадут целостную систему знаний. Это была бы строгая и четкая теоретическая система для этих исследований, чтобы найти уникальный образовательный путь и помочь развить исследовательские и управленческие таланты для образования в области нематериального культурного наследия», — сказал главный редактор серии учебников, а также известный китайский писатель Фэн Цзицай .

Первое издание учебников будет опубликовано в трех томах, охватывающих его общую теорию, исследования по народной литературе и искусству, а также устную историю наследников культурного наследия. Учебники, скорее всего, будут составлены в течение этого года.