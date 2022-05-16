Пекин, , 04:07 — REGNUM Китайские ученые нашли новые доказательства того, что в прошлом на Марсе была вода, а на красной планете есть гидратированные минералы, которые потенциально могут быть использованы во время будущих пилотируемых миссий на Марс, сообщает агентство Синьхуа.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что большой ударный бассейн на Марсе содержал жидкую воду во время Амазонской эпохи, самой последней геологической эпохи планеты. Полученные результаты вносят вклад в растущее число явных признаков, свидетельствующих о том, что активность жидкой воды, возможно, сохранялась на Марсе гораздо дольше, чем считалось ранее.

Исследование также показало, что в этом конкретном месте в настоящее время имеются значительные запасы воды в виде гидратированных минералов и, возможно, грунтового льда.

Исследователи во главе с сотрудниками Национального центра космических наук при Академии наук Китая использовали данные, собранные китайским марсоходом «Чжужун» об осадочных и минеральных характеристиках южной Равнины Утопия, обширной равнины в северном полушарии Марса.

Они интерпретировали яркие камни, снятые камерой «Чжужуна» как слой «твердой корки», который мог быть образован значительным количеством жидкой воды, возможно, поднятием грунтовых вод или таянием подповерхностного льда.

Согласно исследованию, эта твердая сульфатная минеральная кора контрастирует с более тонкой и слабой твердой корой, наблюдаемой другими марсоходами, которая, возможно, образовалась под действием водяного пара. Другое китайское исследование, опубликованное в марте в журнале Nature Geoscience, также показало, что место, где приземлился «Чжужун», могло подвергнуться ветровой и, возможно, водной эрозии.