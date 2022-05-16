Гонконг, Китай, , 04:04 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило, что общий уровень вакцинации первой дозой вакцины против COVID-19 в домах-интернатах для престарелых и инвалидов достиг 84%, сообщает агентство Синьхуа.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

Правительство САР запустило третий этап информационно-разъяснительной работы по вакцинации 15 апреля и поставило цель разъяснить непривитым обитателям интерната, которые выздоровели после COVID-19, а также тем, кто должен получить следующую дозу вакцины после первой или второй дозы.

Благодаря усилиям различных сторон общий уровень вакцинации первой дозой вырос с 55% в середине марта до 84% по состоянию на 11 мая, в то время как общий уровень вакцинации второй и третьей дозами составляет 56% и 14% соответственно.

Секретарь государственной службы правительства САР Патрик Нип сказал, что в условиях пандемии COVID-19 пожилые люди и инвалиды являются наиболее уязвимыми группами и больше всего нуждаются в защите, обеспечиваемой вакцинами, призвав общественность понять риск смерти, с которым сталкиваются пожилые люди после того, как они были вакцинированы. заражение COVID-19 и эффективность вакцин.

Правительство САР создало в общей сложности 16 информационно-пропагандистских групп для проведения как можно более раннего обследования состояния здоровья и вакцинации жителей интернатов для пожилых людей и инвалидов, в которых задействовано в общей сложности более 700 медицинских работников.