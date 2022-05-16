Хабаровск, 16 мая 2022, 04:10 — REGNUM Рабочая неделя в Хабаровске началась с традиционных «минирований» учреждений образования — сотрудников, школьников и детсадовцев после сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали, сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Спецслужбы проводят проверку зданий. Образовательный процесс продолжится сразу после осмотра.
«Школьную программу приходится корректировать. Все материалы будем дополнительно доводить. Наверстывать упущенное будем всеми возможными способами», — рассказали в городском управлении образования.
В Хабаровске практически каждую неделю приходится срывать образовательный процесс из-за ложных сообщениях о минировании.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 13 мая эвакуировали студентов и школьников.