Пекин, , 03:58 — REGNUM В Пекине все шесть основных загрязнителей атмосферного воздуха в 2021 году впервые достигли национального стандарта уровня II, сообщило Пекинское муниципальное бюро экологии и окружающей среды, передает агентство Синьхуа.

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Бюро опубликовало отчет об экологической ситуации в городе в 2021 году. Согласно отчету, средняя концентрация опасных частиц PM2,5 в воздухе в городе в прошлом году составила 33 микрограмма на кубический метр, в то время как средняя концентрация PM10 составила 55 микрограммов на кубический метр. PM2,5 — это частицы в воздухе диаметром 2,5 микрона или менее, которые могут проникать глубоко в легкие людей.

Опубликованные данные показали, что другие ключевые показатели загрязнения воздуха, включая диоксид серы, диоксид азота, монооксид углерода и озон, за этот период достигли национальных стандартов.

Помимо улучшения качества воздуха, ни один из 97 участков основных систем водоснабжения Пекина в 2021 году не был отнесен к классу V по качеству воды. Доля поверхностных вод III класса или выше в пятиуровневой системе качества воды страны достигла 75,2%, что на 11,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Между тем, около 116 видов фитопланктона, 195 видов зоопланктона, 207 видов донных животных и 41 вид рыб были проверены в основных ручьях и притоках Пекина, ключевых озерах и водохранилищах большого и среднего размера. Примечательно, что выбросы углекислого газа в городе на 10 000 юаней (около $1486) ВВП в прошлом году сократились примерно на 4% по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете.