Токио, , 03:58 — REGNUM По итогам апреля в Японии зарегистрирован рекордный рост оптовых цен в размере 10%, 16 мая сообщает на своем сайте японский Центробанк.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такого подъема не наблюдалось с января 1981 года. Аналитики считают, что такая ситуация вызвана увеличением стоимости энергоносителей и сырья. При этом оптовые цены в Японии росли предыдущие 14 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство финансов объявило, что по состоянию на 31 марта 2022 года совокупный государственный долг страны впервые в истории стал составлять сумму в 1241,3 трлн иен (свыше $9,5 трлн).

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