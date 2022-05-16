Куньмин, Китай, , 03:54 — REGNUM Китайские ученые обнаружили окаменелости нового вида морских рептилий, известного как пахиплейрозавр, возраст которого составляет 244 млн лет, с самым длинным хвостом, когда-либо виденным для своего вида, что указывает на то, что он, возможно, был исключительным пловцом, сообщает агентство Синьхуа.

Окаменелости. Скелет bs

Пахиплейрозавры представляли собой группу мелких и средних ящероподобных морских рептилий раннего и среднего триасового периода, и новый вид был назван Honghesaurus в честь места обнаружения — Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань на юго-западе Китая.

При длине 25,4 см хвост животного составлял более половины длины существа, оцениваемой в 47,1 см. Ученые обнаружили, что у него было в общей сложности 121 позвонок, в том числе 69 хвостовых позвонков, что побило предыдущий рекорд в 58 хвостовых позвонков у других пахиплеврозавров.

Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской Академии наук обнаружили окаменелости в провинции Юньнань на юго-западе Китая в прошлом году.

«Он был похож на водную ящерицу с длинным туловищем, но его сверхдлинный хвост был намного длиннее, чем другие части его тела», — сказал ведущий исследователь Сюй Гуанхуэй .

Большинство пахиплейрозавров были маленькими, их максимальная длина редко превышала 50 см. Длинный хобот, связанный с невероятно длинным хвостом, может обеспечить рептилии преимущество в маневренности и энергоэффективности при плавании, отметил Сюй в исследовании, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Помимо того, что это открытие дало новое представление об экологической адаптации этой группы рептилий, оно также стало старейшим ископаемым свидетельством вида морских рептилий пахиплейрозавридов в Китае. Длиннохвостый хунхезавр на 4 млн лет старше кейхозавра и более тесно связан с пахиплейрозавридами, найденными в Европе, что представляет собой старейшую запись об этом семействе в Китае, отметил соавтор статьи научный сотрудник Чжэцзянского музея естественной истории Чжао Лицзюнь.