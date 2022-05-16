Лондон, 16 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Изменения положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС, продолжит добиваться от Евросоюза премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 15 мая написал сам политик в авторской статье, опубликованной на сайте газеты Belfast Telegraph.

(сс) Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Северная Ирландия

Как пояснил Джонсон, с момента подписания протокола ситуация в мире сильно изменилась. Документ разрабатывался в отсутствие соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, при этом было неясно, удастся ли его в принципе согласовать. И протокол с тех пор не менялся, чтобы отражать условия соглашения.

Кроме того, протокол разрабатывался до пандемии коронавируса и до специальной военной операции на Украине, спровоцировавших масштабный кризис, приведший к самому значительному за последние 50 лет повышению стоимости жизни в стране.

Джонсон отметил, что Лондон, как и прежде, открыт для «искреннего диалога» с Брюсселем, несмотря на отказ Евросоюза от внесения изменений в текст протокола.

«Я надеюсь, что позиция ЕС изменится. Если этого не произойдет, возникнет необходимость действовать. Правительство обязано позаботиться о том, чтобы интересы потребителей, граждан страны и североирландского бизнеса были защищены в долгосрочной перспективе. Мы представим в парламенте более подробную оценку ситуации и планируемые шаги в ближайшие несколько дней», — указал премьер-министр Великобритании.

Джонсон добавил, что североирландский протокол в существующем на сегодняшний день виде создаёт препятствия для восстановления экономики и развития региона в целом.