Владивосток, 16 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Приморском крае дорожные службы в полную силу ведут ремонт дорог на участках, включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги», — на части объектов работы ведутся круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Приморского края Ремонт дорог в Приморье

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Строители снимают старый грунт, заменяя его на прочный скальный. Именно «уставшее» основание и является причиной образования пучин на дорогах. Чтобы их ликвидировать, дорожникам приходится более чем на метр, а на некоторых участках ещё глубже, убирать старое основание дорог. Для прочности в некоторых местах укладывается по несколько слоёв асфальта.

«Подрядчики занимаются и устройством дренажа, прокладывая водоотводные трубы. Объемы работ большие, сдать объекты необходимо осенью, поэтому на некоторых участках ремонт идет круглосуточно», — пояснили специалисты.

На ряде объектов ремонт входит в завершающую стадию — там уже начали асфальтирование.

«Немаловажно, что, помимо укладки нового асфальта, по нацпроекту ремонтируют и пешеходные зоны, меняют подземные коммуникации, проложенные под ними. Ведь в случае каких-то поломок на теплотрассах, магистралях придётся ломать уложенный асфальт. Не остаётся без внимания освещение, установка лееров, новых бордюров, светофоров, реконструируют пешеходные дорожки. Всё это в целом обеспечивает безопасность движения и автотранспорта, и пешеходов. Объёмы по нацпроекту заложены достаточно приличные — более 100 км дорог в 13 муниципалитетах получат в этом году новую жизнь, а значит, и приморцам станет комфортнее. А в преддверии летнего сезона это актуально вдвойне — в регион потянутся туристы. Общественники следят, чтобы при ремонтах использовались качественные материалы, не нарушались технические условия», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.