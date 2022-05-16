Хэфэй, Китай, 16 мая 2022, 03:47 — REGNUM Volkswagen Group China планирует создать новую компанию по цифровым продажам и услугам в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, сообщил автопроизводитель, передает агентство Синьхуа.
Ожидается, что новая компания завершит всю производственно-сбытовую цепочку группы с точки зрения производства, исследований и разработок, тестирования, продаж и маркетинга, а также обслуживания клиентов, согласно данным группы.
Новая компания с офисной площадью около 10 000 квадратных метров станет неотъемлемым звеном в цепочке создания стоимости совместного предприятия группы Volkswagen Anhui. Компания фокусируется на исследованиях и разработках электромобилей и производстве на основе известной платформы группы «modular electric drive matrix» (MEB).
Новая компания по цифровым продажам и услугам также изучит новые бизнес-модели, такие как инновационные сервисы, основанные на данных, адаптированные к требованиям клиентов к электронной мобильности.
В настоящее время в провинции Аньхой строится третий завод Volkswagen по производству электромобилей в Китае. Строительство планируется завершить к середине 2022 года, а первая модель, как ожидается, поступит в серийное производство во второй половине 2023 года. Завод, совместно принадлежащий Volkswagen и Anhui Jianghuai Automobile Group, спроектирован с годовой производственной мощностью 300 000 электромобилей.