Хэфэй, Китай, 16 мая, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Volkswagen Group China планирует создать новую компанию по цифровым продажам и услугам в Хэфэе, столице провинции Аньхой на востоке Китая, сообщил автопроизводитель, передает агентство Синьхуа.

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Ожидается, что новая компания завершит всю производственно-сбытовую цепочку группы с точки зрения производства, исследований и разработок, тестирования, продаж и маркетинга, а также обслуживания клиентов, согласно данным группы.

«Новая компания по цифровым продажам и услугам является захватывающей главой в инвестициях группы в электронную мобильность и еще одной вехой в нашем партнерстве с провинцией Аньхой. Поскольку мы стремимся стать лидером на рынке электронной мобильности, наши клиенты могут рассчитывать на то, что в недалеком будущем благодаря этой компании они смогут пользоваться новейшими моделями электромобилей производства Volkswagen Anhui», — сказал генеральный директор Volkswagen Group China Стефан Волленштейн .

Новая компания с офисной площадью около 10 000 квадратных метров станет неотъемлемым звеном в цепочке создания стоимости совместного предприятия группы Volkswagen Anhui. Компания фокусируется на исследованиях и разработках электромобилей и производстве на основе известной платформы группы «modular electric drive matrix» (MEB).

Новая компания по цифровым продажам и услугам также изучит новые бизнес-модели, такие как инновационные сервисы, основанные на данных, адаптированные к требованиям клиентов к электронной мобильности.

В настоящее время в провинции Аньхой строится третий завод Volkswagen по производству электромобилей в Китае. Строительство планируется завершить к середине 2022 года, а первая модель, как ожидается, поступит в серийное производство во второй половине 2023 года. Завод, совместно принадлежащий Volkswagen и Anhui Jianghuai Automobile Group, спроектирован с годовой производственной мощностью 300 000 электромобилей.