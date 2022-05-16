Ханчжоу, Китай, , 03:43 — REGNUM Власти Ханчжоу, столицы восточно-китайской провинции Чжэцзян, опубликовали новое постановление об охране и управлении Национальным парком водно-болотных угодий Сиси, новые правила вступают в силу 1 июня, сообщает агентство Синьуха.

Ханчжоу

Новое постановление определяет территорию парка и подчеркивает усилия по дальнейшему сохранению первоначальных экосистем района. Национальный водно-болотный парк Сиси общей площадью 11,5 кв. км является первым национальным водно-болотным парком Китая.

Открытый для публики с 2005 года, он может похвастаться редкими водно-болотными угодьями, расположенными среди современных городских ландшафтов. Согласно постановлению, ожидается, что муниципальное правительство создаст координационный механизм для охраны и управления парком.

В целях защиты местной экологии в постановлении говорится, что водоемы и их источники на территории парка должны оставаться в их первоначальном экологическом состоянии. Сброс сточных вод и сточных вод в парк запрещен. Между тем, согласно документу, производственные объекты, которые могут вызвать загрязнение, запрещены в парке и прилегающих к нему охранных зонах, а также места захоронения отходов и свалки.