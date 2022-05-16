Пекин, , 03:40 — REGNUM Китайские власти придерживаются строгого подхода к трехлетней кампании борьбы с экологическими преступлениями, связанными с опасными отходами и предприятиями, которые фальсифицируют данные мониторинга окружающей среды, сообщает агентство Синьхуа.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Верховная народная прокуратура Китая заявила, что совместно с Министерством общественной безопасности и Министерством экологии и охраны окружающей среды выпустила циркуляр о продолжении кампании.

Согласно циркуляру, кампания будет сосредоточена на двух видах преступлений: незаконном сборе, хранении, использовании, утилизации и сбросе опасных отходов и неправильной эксплуатации оборудования для мониторинга на некоторых ключевых установках по сбросу загрязняющих веществ, особенно на подделке и фальсификации соответствующих данных и препятствования работе таких объектов.

В циркуляре говорится, что система поощрения информирования о таких нарушениях будет усовершенствована, а людям, сообщающим о потенциальных преступлениях, будут предоставлены лучшие вознаграждения и защита.

Три органа власти начали кампанию в 2020 году, и на сегодняшний день органы прокуратуры одобрили аресты 1912 человек по подозрению в причастности в общей сложности к 1030 соответствующим делам, говорится в сообщении прокуратуры.