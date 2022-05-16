Нижний Новгород, 16 мая, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Приватизационный аукцион, в рамках которого планируется реализовать 100% уставного капитала АО «Профдезинфекция» (Нижний Новгород), пройдёт 21 июня 2022 года. Стартует тендер с ценой 4,206 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные «Российского аукционного дома».

Prokuror.kaluga.ru Молоток

Шаг аукциона за пакет из 219 763 обыкновенных акций составит 200 тыс. рублей, а минимальная цена продажи — 2,103 млн рублей.

В активе компании три земельных участка в Нижнем Новгороде, два здания сараев и здание хранилища.

В пакете документов фигурирует письмо Росимущества, в котором уточняется, что «с 2018 года общество фактически не ведет деятельность и до 2020 года находилось в предбанкротном состоянии».

Напомним, это не первая попытка продать актив. В конце апреля 2022 года покупателя на пакет акций не нашлось. Аукцион признали не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.