Минск, , 03:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, это решение было приняло «с учётом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан». «Безвиз» позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Белоруссии, её политике и экономике, ближе познакомиться с культурой белорусского народа, уверены в министерстве.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

15 мая 2022 г. истёк месячный срок действия упрощенного порядка пересечения границы Белоруссии гражданами двух прибалтийских республик. По утверждению белорусского внешнеполитического ведомства, «практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Белоруссии». Литовцы и латвийцы получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы. Востребованным оказалось также лечение и отдых в белорусских санаториях. Многие из гостей Белоруссии сочли своим долгом отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетить исторические мемориалы в белорусских городах.

При этом в министерстве отмечают, что жест доброй воли белорусской стороны был встречен «в штыки» властями Литвы и Латвии, которые проводили откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивали своих граждан дезинформацией о ситуации в Белоруссии. Вернувшиеся из белорусского вояжа граждане стран Прибалтики подвергались шельмованию за распространение объективной информации о Белоруссии, отметили в МИД РБ.

Как сообщало ИА REGNUM, безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии был введён властями Белоруссии в середине апреля. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что граждан стран ЕС не пускают в Белоруссию, причиной чему, по его словам, является дефицит соли на Западе.