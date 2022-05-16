Минск, 16 мая, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, это решение было приняло «с учётом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан». «Безвиз» позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Белоруссии, её политике и экономике, ближе познакомиться с культурой белорусского народа, уверены в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

15 мая 2022 г. истёк месячный срок действия упрощенного порядка пересечения границы Белоруссии гражданами двух прибалтийских республик. По утверждению белорусского внешнеполитического ведомства, «практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Белоруссии». Литовцы и латвийцы получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы. Востребованным оказалось также лечение и отдых в белорусских санаториях. Многие из гостей Белоруссии сочли своим долгом отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетить исторические мемориалы в белорусских городах.

При этом в министерстве отмечают, что жест доброй воли белорусской стороны был встречен «в штыки» властями Литвы и Латвии, которые проводили откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивали своих граждан дезинформацией о ситуации в Белоруссии. Вернувшиеся из белорусского вояжа граждане стран Прибалтики подвергались шельмованию за распространение объективной информации о Белоруссии, отметили в МИД РБ.

Как сообщало ИА REGNUM, безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии был введён властями Белоруссии в середине апреля. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что граждан стран ЕС не пускают в Белоруссию, причиной чему, по его словам, является дефицит соли на Западе.