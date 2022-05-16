Берлин, 16 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Несмотря на введённые против России санкции, расходы Германии на российские товары существенно увеличились. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Так, в марте общие расходы Берлина на российский импорт выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро. При этом германский экспорт в Россию сократился почти на 60% и составил около 1 млрд евро. Причиной такой ситуации стали высокие цены на энергоносители.

Напомним, власти Евросоюза неоднократно грозили ввести эмбарго на углеводороды из России, однако до нынешнего момента сделать это не удалось даже в отношении российской нефти. Что касается газа, то, как отмечает ряд западных изданий, Еврокомиссия фактически согласилась на условия Москвы, потребовавшей открыть для компаний из недружественных стран счета в российских банках для последующей конвертации евро в рубли с целью оплаты российского «голубого топлива».