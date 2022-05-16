СМИ: расходы Германии на российские товары выросли почти на 80%
Берлин, 16 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Несмотря на введённые против России санкции, расходы Германии на российские товары существенно увеличились. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.
Так, в марте общие расходы Берлина на российский импорт выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро. При этом германский экспорт в Россию сократился почти на 60% и составил около 1 млрд евро. Причиной такой ситуации стали высокие цены на энергоносители.
Напомним, власти Евросоюза неоднократно грозили ввести эмбарго на углеводороды из России, однако до нынешнего момента сделать это не удалось даже в отношении российской нефти. Что касается газа, то, как отмечает ряд западных изданий, Еврокомиссия фактически согласилась на условия Москвы, потребовавшей открыть для компаний из недружественных стран счета в российских банках для последующей конвертации евро в рубли с целью оплаты российского «голубого топлива».