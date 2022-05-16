Москва, , 03:11 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил банкротный иск, ответчиком в котором выступало АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР-Банк). Ликвидатор в лице «Агентства по страхованию вкладов» потребовал ввести конкурсное производство в отношении кредитной организации, оставшейся без лицензии в октябре 2022 года. Решение может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела, инициированного в июле 2021 года, появилась запись судьи Свирина — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Слушания по делу неоднократно откладывались в связи с подачей документов сторонами.

Напомним, ещё осенью 2020 года по решению суда в отношении банка была введена процедура принудительной ликвидации. Она вводится, если у компании достаточно средств для расчётов с кредиторами. Банкротство же более затяжной путь ликвидации и устанавливается, когда имеющихся средств недостаточно и требуется, к примеру, реализация и поиск активов.

На начало апреля 2022 года у банка установлены долги перед 1 064 кредиторами на общую сумму свыше 8,63 млрд рублей.