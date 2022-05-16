Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Президент США Джо Байден совершит визит в американский город Буффало (штат Нью-Йорк), где 14 мая в результате стрельбы в супермаркете погибли десять человек. Об этом 15 мая передал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Джо Байден Whitehouse.gov

По их информации, глава государства собирается встретиться с родственниками погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что жители США должны вместе искоренять ненависть, которая остается «пятном на душе» американского общества. Так он отреагировал на инцидент со стрельбой в Буффало, которую устроил сторонник превосходства белой расы.

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