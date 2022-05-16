Иркутск, , 02:54 — REGNUM Областное государственное казённое учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 6 июня 2022 года в рамках тендера планирует выбрать исполнителя, который выполнит работы по созданию государственной информсистемы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Иркутской агломерации. Начальная цена торгов составит 573 101 299,67 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дорожная камера Bidgee

По контракту планируется аванс в размере 30%. Профинансируют работы средствами бюджета Иркутской области. Завершить разработку должны к середине ноября 2024 года.

Работы включают поставку подсистем и модулей оборудования, программного обеспечения, включая техсредства защиты информации, монтаж, настройку этого оборудования и средств защиты, пусконаладочные работы и запуск в эксплуатацию.

В техзадании уточняется, что в состав информсистемы должны быть включены модули управления дорожными работами, видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, система информационной безопасности в ЦОД, модуль геоинформационной системы, сбора, хранения, анализа и графической визуализации, модуль конфигурации сценарных планов управления движением и модуль контроля эффективности системы.

Напомним, в ряде регионов России на сегодня уже работает подобная система, включающая в том числе камеры фото- и видеофиксации.