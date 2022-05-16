Нерюнгри, Якутия, , 02:43 — REGNUM В Нерюнгри неизвестные осквернили памятника воинам-интернационалистам — организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Нагрудный знак воина-интернационалиста

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Установлено, что вандалы вандалы раскидали цветы, разбили лампадки.

«Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, надлежащего обеспечения общественного порядка и другим вопросам. Будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина, облившая краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге (резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны) во Владивостоке, задержана.