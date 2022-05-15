Москва, 16 мая, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Запад, постоянно грозя тем или иным странам «изоляцией», в итоге может изолировать сам себя. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так он прокомментировал угрозу главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера изолировать Турцию, если она заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Россию — изолировать, Иран изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?» — задался вопросом Пушков.

Напомним, ранее власти Турции пригрозили заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если эти две страны не прекратят сотрудничать с Курдской рабочей партией и не признают её террористической организацией.