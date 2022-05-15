Якутск, 16 мая, 2022, 02:22 — ИА Регнум. В 2022 году на поддержку строительства животноводческих комплексов, зернохранилищ, модернизацию птицефабрик в Якутии выделено более 1 млрд рублей, сообщает правительство республики.

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Финансирование направлено из средств Фонда развития агропромышленного комплекса.

Для достижения целей и задач стратегических направлений развития сельского хозяйства, принятых указом главы Якутии Айсеном Николаевым, предусмотрено более 13 млрд рублей, в том числе около 650 млн рублей из федерального бюджета.

«В частности, эти средства направляются на повышение доходности сельхозтоваропроизводителей, уровня занятости населения при реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новосибирской области действует семь крупных птицефабрик. За первые три месяца 2022 года они произвели 283 миллиона яиц. Это на 27% больше, чем за первый квартал 2021 года.