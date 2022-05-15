Владивосток, 16 мая, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Проверку в связи с гибелью человека при стрельбе в Приморском крае проводят сотрудники полиции. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент со стрельбой произошёл в посёлке Рощино на улице Ленинской. По данным сотрудников полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский», в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. В результате инцидента мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, позднее он скончался в больнице.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Разыскиваются участники и очевидцы конфликта, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, приведшего к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве женщины в посёлке Черниговка Приморского края.