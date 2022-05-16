Киев, , 02:13 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела встречи с родственниками украинских неонацистов, находящихся в окружении на мариупольском комбинате «Азовсталь», передаёт Online.ua. В ходе встречи она рассказала об усилиях, которые Киев предпринимает для вызволения боевиков.

Анна Маляр Annamaliar.com.ua

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Согласно утверждениям Маляр, власти Украины «делают многое» для спасения окруженцев, однако речь якобы идёт о мероприятиях военного характера, подробности которых раскрывать нельзя. При этом она надеется, что многие вопросы родственников боевиков после встречи с ней оказались сняты. «Те предложения, которые очень часто в обществе раздаются — на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли вызволить наших защитников «Азовстали», — сообщила Маляр.

Напомним, на данный момент на «Азовстали» остаются заблокированными более тысячи украинских неонацистов, в основном относящихся к полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они постоянно обращаются за помощью к различным мировым лидерам и знаменитостям, включая Реджепа Эрдогана, папу Римского и Илона Маска.