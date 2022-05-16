Хьюстон, США, , 01:56 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате перестрелки в американском городе Хьюстон (штат Техас), 15 мая сообщил в своем микроблоге шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Пистолет на асфальте poter.simon

Инцидент произошел на блошином рынке. По предварительной сведениям, стрельба началась на фоне конфликта двух групп людей. Полиция обнаружила на месте происшествия два пистолета.

В ходе случившегося также пострадали три человека. Все они являются участники столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в пресвитерианской церкви в округе Ориндж американского штата Калифорния произошла стрельба, жертвой которой стал один человек и еще пятеро получили ранения.

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