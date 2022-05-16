Хьюстон, США, 16 мая 2022, 01:56 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате перестрелки в американском городе Хьюстон (штат Техас), 15 мая сообщил в своем микроблоге шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Инцидент произошел на блошином рынке. По предварительной сведениям, стрельба началась на фоне конфликта двух групп людей. Полиция обнаружила на месте происшествия два пистолета.
В ходе случившегося также пострадали три человека. Все они являются участники столкновения.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в пресвитерианской церкви в округе Ориндж американского штата Калифорния произошла стрельба, жертвой которой стал один человек и еще пятеро получили ранения.
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