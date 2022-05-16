Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Из-за антироссийских санкций США могут лишиться своего финансового господства. Об этом пишет колумнист Washington Post Фарид Закария.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Китай, Индия и ряд других стран, а также Евросоюз задумываются о том, что в какой-то момент подобные санкции могут быть введены и против них, из-за чего они ищут способ снизить зависимость собственных экономик от доллара. Это может лишить Вашингтон его финансовой «суперсилы», полагает Закария.

Колумнист отмечает, что за 20 лет доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 72 до 59%, и правительства по всему миру ищут альтернативу американской валюте.

Напомним, многие западные эксперты и политики отмечают, что беспрецедентные санкции, введённые США, ЕС и их союзниками против России, не достигают своей цели.