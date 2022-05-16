Черниговка, , 01:49 — REGNUM В Черниговке завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: Воронежские следователи предъявили обвинение в убийстве детей в Терновке

Обвиняемый — 42-летний мужчина. 24 октября 2021 года он был на рыбалке на берегу реки «Черниговка», поссорился со своей знакомой и толкнул её в воду, затем с силой погрузил голову потерпевшей в воду. Фигурант женщину в таком положении пока она не перестала дышать.

Отмечается, что мужчина пытался ввести в заблуждение следствие и сказал, что на реке произошел несчастный случай, но благодаря грамотной работе следователей и криминалистов убийство было раскрыто.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в убийстве двух мальчиков в селе Терновка Воронежской области предъявлено их 28-летней матери и её 32-летнему брату.