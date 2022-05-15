Село Черниговка, Приморский край, 16 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В Черниговке завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Читайте также: Воронежские следователи предъявили обвинение в убийстве детей в Терновке

Обвиняемый — 42-летний мужчина. 24 октября 2021 года он был на рыбалке на берегу реки Черниговка, поссорился со своей знакомой и толкнул её в воду, затем с силой погрузил голову потерпевшей в воду. Фигурант держал женщину в таком положении, пока она не перестала дышать.

Отмечается, что мужчина пытался ввести в заблуждение следствие и сказал, что на реке произошел несчастный случай, но благодаря грамотной работе следователей и криминалистов убийство было раскрыто.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в убийстве двух мальчиков в селе Терновка Воронежской области предъявлено их 28-летней матери и её 32-летнему брату.