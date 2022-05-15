Ориндж, США, 16 мая, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы в пресвитерианской церкви в американском штате Калифорния, в округе Ориндж. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба офиса шерифа округа в Twitter.

Пистолет

Стрельба произошла в пресвитерианской церкви, по подозрению в стрельбе был задержан один человек, было изъято огнестрельное оружие, предположительно, имевшее отношение к делу.

По предварительным данным, в результате стрельбы скончался один человек, ещё пятеро пострадали. Четверо пострадавших были госпитализированы, их состояние медики назвали тяжёлым. Один человек получил лёгкое ранение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в церкви в штате Калифорния.