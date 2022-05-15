Париж, 16 мая, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Проблемы продовольственной безопасности стали одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, 15 мая сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Их встреча прошла в Париже, куда глава Госдепартамента прибыл с официальным визитом. Кроме того, стороны обсудили меры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также вопросы, имеющие важность для двусторонних отношений США и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним оказание военной помощи Киеву, а также поддержание оборонного потенциала Североатлантического альянса.