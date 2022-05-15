Москва, 16 мая, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Делегацию Общественной палаты РФ не допустили к совещанию на площадке ОБСЕ, сообщил 15 мая телеграм-канал ОП.

Людмила Лис ИА REGNUM Общественная палата РФ

Речь идёт о втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, говорится в сообщении. В качестве темы мероприятия обозначено «Функционирование демократических институтов в период кризиса», а в его повестку были включены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. Члены ОП РФ регулярно участвуют в тематических совещаниях на площадке ОБСЕ, и все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с её требованиями, заявили в Общественной палате.

«Все члены российской делегации от Общественной палаты получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии. Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ (в текущем году Польша является Действующим председателем Организации). Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», — говорится в сообщении.

В ОП РФ также заявили о разочаровании решением организаторов совещания. «Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке и озвучить правдивую информацию о работе демократических институтов в нашей стране», — говорится в заявлении Общественной палаты.