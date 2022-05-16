Могадишо, , 01:22 — REGNUM Бывший президент Сомали Хасан Шейх Махмуд вновь стал главой государства, 16 мая сообщает газета Somali Guardian.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он победил на выборах, обогнав в ходе голосования действующего сомалийского лидера Мохамеда Абуллахи Мохамеда. Хасан Шейх Махмуд являлся президентом республики с 2012 по 2017 годы. Он стал первым в истории Сомали кандидатом, который был избран на президентский пост два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в преддверии выборов сомалийского президента в столице страны Могадишо был введен комендантский час.

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