Ориндж, США, 16 мая, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в церкви в американском штате Калифорния. Об этом 15 мая сказано в сообщении офиса шерифа округа Ориндж в Twitter.

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Уточняется, что стрельба произошла в церкви в округе Ориндж, несколько пострадавших получили огнестрельные ранения. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Задержан как минимум один человек, изъято оружие, которое могло использоваться при стрельбе по людям.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк. Мужчина 18 лет убил десять человек, как минимум трое получили тяжёлые ранения. При этом нападавший транслировал всё происходящее в интернет с помощью стримингового сервиса.