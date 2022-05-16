Бамако, , 01:02 — REGNUM Власти Мали решили вывести страну из состава Сахельской группы пяти (G5 Sahel), 15 мая передала радиостанция Radio France Internationale со ссылкой на малийское правительство.

Флаг Мали Rgaudin

В организации, помимо этой африканской республики, находятся Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания. В правительстве Мали отметили, что решение о выходе будет доведено до всех указанных стран.

Вместе с тем малийское руководство подтвердило свою «стойкую приверженность региональной интеграции и сотрудничеству в рамках целей, отвечающих основным интересам народов Африки». G5 Sahel была создана в феврале 2014 года для развития безопасности и координации борьбы с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая власти Мали объявили о расторжении соглашения с Францией о сотрудничестве в сфере обороны, касающихся совместных операций и выводе французских войск.

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