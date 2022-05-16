Кишинёв, , 00:57 — REGNUM Организаторы конкурса «Евровидение» заменили оценки, которые выставила его участникам делегация Румынии. Об этом сообщила 15 мая глава делегации Юлианна Марчук.

Евровидение Eurovision.tv

По её словам, румынские судьи обнаружили, что при подсчётах итогового рейтинга жюри, используя оценки Румынии, руководствовалось не теми показателями, которые выставили представители Бухареста. Румыния поставила высший балл Молдавии, однако жюри передало его Украине, заявила Марчук.

В итоге этих манипуляций Молдавия не получила от Румынии ни одного балла. Победителем конкурса стала Украина.

Напомним, её представляла группа Kalush Orchestra. В конце исполнения композиции Stefania солист группы по-английски обратился к зрителям с призывом «помочь «Азовстали» и Мариуполю», где заблокированы части украинских неонацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие зрители «Евровидения» сочли финальное решение жюри политическим.