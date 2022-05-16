Кабул, , 00:46 — REGNUM С момента захвата власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало в свою армию более 130 тысяч человек, 15 мая передал телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя афганского министерства обороны Энаятуллу Хаваризми.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, процесс рекрутирования продолжится. Хаваризми также отметил, что после завершения формирования армии Афганистан будет иметь независимые, обученные и надежные вооруженные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в местности Далансанг в афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили и арестовали не менее 15 бывших военнослужащих страны.

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