Киев, , 00:24 — REGNUM Генерал-майор Игорь Танцюр стал новым командующим силами территориальной обороны Украины, сообщается на сайте офиса украинского лидера.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Указ о его назначении был подписан президентом Владимиром Зеленским. Прежним руководителем сил территориальной обороны был Юрий Галушкин.

Причины смены командования не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что руководство вооруженных сил Украины скрывает реальные потери украинской армии.

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