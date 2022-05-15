На Украине назначили нового главу сил территориальной обороны
Киев, 16 мая, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Генерал-майор Игорь Танцюр стал новым командующим силами территориальной обороны Украины, сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Указ о его назначении был подписан президентом Владимиром Зеленским. Прежним руководителем сил территориальной обороны был Юрий Галушкин.
Причины смены командования не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что руководство вооруженных сил Украины скрывает реальные потери украинской армии.