Вашингтон, , 23:54 — REGNUM В делегацию вице-президента США Камалы Харрис, которая направится в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента Халифы бен Зейда Аль Нахайяна, войдут также госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Камала Харрис Gage Skidmore

Состав делегации для участия в церемониальных мероприятиях объявил президент США Джо Байден. Уточняется, что Харрис будет возглавлять делегацию 16 мая. Кроме госсекретаря, шефа Пентагона и главы ЦРУ, в нее также включен спецпредставитель президента по климату Джон Керри.

ИА REGNUM напоминает, лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в пятницу, 13 мая 2022 года, в возрасте 73 лет. Он правил страной с 2004 года. В связи со смертью президента в ОАЭ объявлен 40-дневный траур.