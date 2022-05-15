Донецк, , 23:53 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова подвергся обстрелу со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:40 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов.