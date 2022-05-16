16 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 01:34 — REGNUM Заявление помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова о том, что в городе Рубежное (Луганская Народная Республика) на территории завода «Краситель» погибли уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и ещё шесть граждан Соединённых Штатов, воевавших на стороне Украины в Донбассе, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это хорошо! А то приехали на сафари подонки! Не задалось. Хотели русских убивать — получите заслуженное наказание!» — указывает Алексей Ю.

Многие пользователи считают, что приехавшие в Донбасс американские наёмники — преступники, желавшие убивать ради собственной наживы.

«Чище стало в Рубежном на семь штук разносчиков нацизма в мире! Не останавливайтесь, парни, очищайте исконно русские земли от международных преступников!» — призывает Анна Г.

«Добрая весть, жаль что таких же там ещё много. Чем больше американских убийц будет возвращаться домой в деревянных ящиках, тем быстрее у американских граждан появятся вопросы к своему людоедскому правительству», — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что американским наёмниками не посчастливилось оказаться с бандеровцами по одну сторону баррикад против Вооружённых сил России.

Специальная военная операция Министерство обороны Российской Федерации

«Приехать с другого конца света на Галушкин Каганат с недостроенным забором, на самую нищую территорию в Европе, чтобы склеить ласты. Шедеврально», — написал Сергей Г.

«Такое ощущение складывается, что ни одна война в мире не обходится без участия американцев. Мировой «тампакс» — в каждой грязной бочке затычка. Погрязший в долгах, сброд сгеноцидивший индейцев, выгнавший их с законных земель, ни на что хорошее и созидательное не способен. Нация без истории, без культуры, без традиций, не имеющая ничего святого», — поделилась своим мнением Марина Б.

Часть людей удивляется, что всем в мире почему-то наплевать, что американские граждане в нарушение всех законов занимаются тем, что убивают людей на противоположной от США стороне глобуса.

«Интересно то, что мировое сообщество как бы и не замечает, что на Украине с Россией воюют американские, британские, французские и другие граждане западных стран. Это теперь как нормальная вещь воспринимается, да? Неужели лицемерие Запада перешло все разумные границы? Нет, ну не могут же они в двух параллельных реальностях все, как один, существовать? Должен же кто-то встать и пойти наперекор этому безумию», — пишет Андрей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия столкнулась лоб в лоб со своим самым ярым врагом, который не потерпит слабости со стороны России.

«Вскоре выяснится, что эти американцы не просто так приехали. Мы узнаем, сколько им платило американское правительство. Мы будем знать, сколько Америка готова отправить воевать против России своих граждан. Мы будем готовы встретить их на любом рубеже», — указывает Александр И.

Напомним, 15 мая помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости о том, что в городе Рубежное (Луганская Народная Республика) на территории завода «Краситель» погибли уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан Соединённых Штатов, воевавших на стороне Украины в Донбассе. Отмечается, что на месте боестолкновения были обнаружены документы, принадлежащие американцам, что и выявило их принадлежность к США.