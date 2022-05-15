Минск, , 23:41 — REGNUM Санкции Запада заблокировали экспортные поставки в ЕС и Северную Америку на сумму около 16-18 млрд долларов США в год. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко в интервью Al Arabiya.

Роман Головченко President.gov.by

По его словам, сейчас ведется работа по корректированию цепочек поставок. Головченко подчеркнул, что этот объем экспорта Белоруссия не может потерять.

«Мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока», — добавил премьер.

ИА REGNUM напоминает, ранее в отношении белорусских предприятий и официальных лиц санкции ввели многие страны Запада. Обвинения касались нарушений на выборах и нарушения прав человека. После поддержки Минском специальной военной операции на Украине санкции были расширены.