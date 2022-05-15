Минск, 15 мая 2022, 23:41 — REGNUM Санкции Запада заблокировали экспортные поставки в ЕС и Северную Америку на сумму около 16-18 млрд долларов США в год. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко в интервью Al Arabiya.
По его словам, сейчас ведется работа по корректированию цепочек поставок. Головченко подчеркнул, что этот объем экспорта Белоруссия не может потерять.
«Мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока», — добавил премьер.
ИА REGNUM напоминает, ранее в отношении белорусских предприятий и официальных лиц санкции ввели многие страны Запада. Обвинения касались нарушений на выборах и нарушения прав человека. После поддержки Минском специальной военной операции на Украине санкции были расширены.