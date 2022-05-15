Вашингтон, 15 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья может снова вернуться в Белый дом в качестве первой леди. Об этом в интервью Fox News сообщила сама Меланья, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

White House Photograph Office Дональд и Меланья Трамп

«Никогда не говори никогда», — заявила Меланья.

Как передавало ИА REGNUM, ранее суд в Нью-Йорке назначил выплатить экс-президенту Дональду Трампу штраф размером 110 тыс. долларов.